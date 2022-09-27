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إلزام تطبيقات التوصيل بالتسجيل في نقل

2022-09-27 الساعة 3:47
إلزام تطبيقات التوصيل بالتسجيل في نقل
المواطن - الرياض

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دعت الهيئة العامة للنقل تطبيقات توصيل الطلبات إلى المبادرة بإصدار ترخيص توجيه المركبات لنقل البضائع عبر بوابة نقل الإلكترونية. وشددت الهيئة على ضرورة التسجيل قبل 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022م.

اشتراطات التوصيل المنزلي

وفي وقت سابق حددت أمانة منطقة الرياض، 5 اشتراطات مهمة لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بالمدينة. وقالت الأمانة في إنفوجراف صادر عنها، إن عدم دخول العاملين إلى المنازل يعد أحد اشتراطات توصيل الطلبات بمدينة الرياض، لافتة إلى القيام بـ5 خطوات لاستخراج التراخيص النظامية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان. وتتضمن الاشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي، تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، وتوضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة للتوصيل، وتقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن. ويتم التعهد خطيًا بعدم دخول العاملين للمنازل، لافتة إلى أنه يسمح بالتوصيل من الساعة 12 ظهرًا إلى 12 ليلًا فقط ما عدا شهر رمضان. وتم إطلاق خدمة التوصيل المنزلي، بهدف تقليل أخطار الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم تطبيق الضوابط الصحية لمندوبي التطبيقات الإلكترونية، وسلامة آليات تجهيز الطلبات قبل تسليمها للمستهلك.
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