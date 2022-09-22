اكتسى مبنى إمارة تبوك، باللون الأخضر للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ92، الذي يحل غدًا الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

وأظهرت الصور اتشاح المبنى باللون الأخضر، وسط رفرفة علم المملكة وتزيينه الإمارة.

فعاليات ضخمة

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 92، بإطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة.

وجاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة حتى 26 سبتمبر الجاري.