انتهت، منذ قليل، مباراتا فيكتوريا بلزن ضد إنتر ميلان، وسبورتنج لشبونة مع توتنهام هوتسبير في انطلاقة منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سبورتنج لشبونة يحقق فوزًا قاتلًا

وبدأت مباراة سبورتنج لشبونة ضد توتنهام هوتسبير التي أُقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” بشكل سريع، وسط ضغط من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى، حيث ظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 90.

ونجح باولينيو في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 90، قبل أن يهز أرثر جوميز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج لشبونة ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

إنتر ميلان يتجاوز فيكتوريا بلزن

وفي ثاني مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا، لعب فيكتوريا بلزن ضد إنتر ميلان على ملعب “دوسان أرينا”، وسط ضغط كبير من الفريق الإيطالي الذي نجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 20 دقيقة.

وجاء الهدف الأول من تسديدة أرضية قوية عن طريق دجيكو عند الدقيقة 20، ومرر مخيتاريان الكرة للاعب باريلا وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 37، ولكن الحارس أمسكها، لينتهي الشوط الأول بتأخر فيكتوريا بلزن ضد إنتر ميلان.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق الإيطالي الضغط، ولعب باستوني ركلة حرة، قابلها جوسينس رأسية رائعة، إلا أن الحارس أبعدها، وسدد دجيكو كرة قوية عند الدقيقة 49، أبعدها الحارس.

وأطلق باستوني عرضية مميزة، لعبها دومفريس برأسية ومرت أعلى العارضة عند الدقيقة 52، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب فيكتوريا بلزن، بوشا عند الدقيقة 61 بعد تدخله بقوة مع باريلا، وسجل دومفريس الهدف الثاني عند الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد.