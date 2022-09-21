تملك الرياضة السعودية على مدار عامي 2021 و2022، العديد من الإنجازات الرياضية التي لا تنسى.

وبمناسبة اليوم الوطني الـ92، نشر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مقطع فيديو عبر “تويتر” بعنوان: “خلف كل إنجاز وقصة نجاح بطل وطني”.

كذلك غرد وزير الرياضة احتفاءً باليوم الوطني الـ92: “سيدي ولي العهد، الملهم والداعم لي شخصيًّا ولكل بطل وطني، طموحه العظيم ورؤيته الثاقبة، تدفعنا لتحقيق النجاحات وتخطي العقبات”.

الرياضة السعودية خلال عامين، شهدت فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، كما نظمت المملكة رالي داكار المسابقةُ الأضخم في عالم المحركات، والتي نُظمت في السعودية للمرة الثانية على التوالي، وعلى مدار 13 يومًا شهدت مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم، وعلى مسافةٍ بلغت 7600 كم.

وفي إبريل من العام الماضي، أُطلق سباق «إكستريم إي العُلا»، الأول من نوعه لسيارات الدفع الرباعي الكهربائي، والذي احتضنتهُ محافظة العلا على مدار يومين، بمشاركة 18 متسابقًا، يمثلون 9 فرق عالمية، ولكن اللقب كان من نصيب الفريق الألماني «روزبيرغ إكس ريسينغ» والمكوّن من السويدي يوهان، مولي تايلور.

أيضًا في رياضة كرة القدم، فاز المنتخب السعودي تحت 20 سنة بلقب كأس العرب على حساب الجزائر في العام الماضي، وعلى حساب المنتخب المصري في العام الحالي.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في الصعود لنهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخ الكرة السعودية بشكل عام.

وفاز المنتخب السعودي الأولمبي في العام الحالي وللمرة الأولى بتاريخه بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا على حساب منتخب أوزبكستان في النهائي.

إنجازات متنوعة:

وفي أغسطس من العام الماضي، فاز بطل الكاراتيه طارق حامدي بميدالية فضية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

أحداث رياضية بـ جدة:

كذلك في أكتوبر من العام الماضي، فاز علي مجيد بالميدالية الفضية عن وزن 55 كم في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في جدة كإنجاز من ضمن الإنجازات الرياضية التي لا تُنسى، فيما احتضنت جدة أيضًا بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» والتي توّج فيها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة فريق «ماغديبورغ الألماني» باللقب.

كما فاز السائق يزيد الراجحي بطل سباقات الرالي بـ المركز الأول في فئة T1 ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «باها» 2021، فيما حلّ السعودي ياسر بن سعيدان في المركز الثاني، أما السعودية دانية عقيل فتمكنت من اعتلاء الصدارة في فئة T3، كما جاء صالح السيف ثانيًا في فئة T4.

كما أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

إستراتيجية رياضية:

وقال عمر بترجي لـ قنوات SSC : ”الهدف من هذه الإستراتيجية الاستفادة من المصروفات وتحويلها إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية، وفي سنة 2021 تُقدر المصروفات في القطاع الرياضي الإلكتروني بالمملكة ما يقرب من 3,75 مليار ريال أي ما يوازي مليار دولار أمريكي، ونهدف من إطلاق هذه الإستراتيجية أن يُساهم قطاع الرياضة الإلكترونية بـ 50 مليار ريال سنويًّا في الناتج المحلي للقطاع الاقتصادي بالمملكة”.

وأضاف بترجي: “الإستراتيجية توفر 39 ألف فرصة عمل ويُوجد في الإستراتيجية 86 مبادرة أبرزها التركيز على البنية التحتية ووضع اللوائح التنظيمية، بجانب رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وكما ذكرت توفير 50 مليار ريال سنويًّا في الناتج المحلي بعد إطلاق تلك الإستراتيجية”.