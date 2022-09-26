إنجاز لنجم الشباب بدوريَي المحترفين والرديف

أهداف نجم الشباب

نجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في تحقيق إنجاز مميز له بعد هدفه في شباك نادي أبها في مباراة أمس الأحد بـ دوري الرديف. وكان جوانكا منح التقدم لليث بالدقيقة الـ55 ثم تعادل سعد السلولي لأبها بالدقيقة الـ79.وتمكن جوانكا من أن يكون أول لاعب يُحرز أهدافًا في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين والدوري الرديف لموسم 2022/2023، حيث أحرز 3 أهدافًا في دوري المحترفين وهدفًا بدوري الرديف.وكان جوانكا سجل أهدافه الـ3 في دوري المحترفين في شباك أبها بواقع هدف في الجولة الثانية، وهدفين في الطائي في الجولة الثالثة. بينما سجل هدفه في دوري الرديف في شباك نادي أبها أمس.الشباب يواجه الفيحاء في دوري الرديف يوم الاثنين المقبل، بينما على مستوى دوري المحترفين فالليث سيواجه فريق الفيحاء في الجولة الخامسة الأحد المقبل. وفي ترتيب دوري المحترفين، يتواجد الليث في الصدارة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.