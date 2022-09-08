أكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، أن الأسواق الحرة التي وافق على إنشائها مجلس الوزراء في جميع المنافذ، يعد من الخطوات التي ستعزز انتعاش الاقتصاد.

فيديو | الباحث الاقتصادي د. محمد القحطاني لـ #هنا_الرياض: اقتصاد المملكة متجدد ومرن وإنشاء "أسواق حرة" يعد من الخطوات التي ستعزز انتعاشه pic.twitter.com/ZacrXsh794 — هنا الرياض (@herealriyadh) September 7, 2022

وقال القحطاني في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الأسواق الحرة تعطي مساحة أكبر إما أن تكون مساحة جغرافية، برية، جوية، بحرية، لكن يكون لها تفضيلات للمستثمرين الأجانب من حيث عمليات الاستيراد والتصدير.

خطوة رائعة وسط ركود العالم

وأشارت إلى أن الموافقة على إنشاء الأسواق الحرة تعد خطوة رائعة في الوقت الذي يشهد فيه العالم ركودًا تضخميًا، لافتًا إلى أن هذه من السياسات الذكية التي تتبعها المملكة.

وأوضح أن اقتصاد المملكة متجدد ومرن وحذر، لافتًا إلى أن إنشاء “أسواق حرة” يعد من الخطوات التي ستعزز انتعاشه، والذي يحظى به خلال العام وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي وهي 7.6%.