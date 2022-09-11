إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله‬⁩، وصل التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” إلى الرياض لإجراء عملية الفصل.

#عاجل_السعودية | إنفاذًا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين؛ وصول التوأم السيامي العراقي "علي وعمر" إلى أرض الوطن لإجراء عملية الفصل. pic.twitter.com/BUPcAgwH7g — قناة السعودية (@saudiatv) September 11, 2022

والدا التوأم يشكران الملك وولي العهد

وقالت والدة التوأم السيامي بعد وصولها إلى الرياض: “ما مصدقين ومستبعدين أن يصير هذا الشيء ، ونشعر بفرحة كبيرة”.

وأضافت “نتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وندعو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.

كما توجه زوج الطفل السيامي بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استجابة الدعوة لنا لإجراء عملية لأطفالي جزاه الله خيرًا، ونشكر الشعب السعودي لدعمنا من البداية حتى الآن.