إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

أكثر من 3 ملايين متضرر:

وقال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له خلال إطلاق الحملة، إن جمهورية باكستان الشقيقة تمر بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، ووصل عدد المتضررين منها أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1.300 فرد وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.

وأضاف أنه وبناء على التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله -، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة الحملة السعودية الشعبية لجمع التبرعات عبر منصته المعتمدة منصة “ساهم”؛ لمساعدة الأشقاء المتضررين من الشعب الباكستاني، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة تعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، كما تأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وباكستان والشعبين الشقيقين.

المشاركة عبر ساهم:

وحث الدكتور الربيعة أهل الخير والإحسان إلى المشاركة في الحملة والتبرع عبر منصة “ساهم” وذلك من خلال تطبيق “ساهم” المتوفر في جميع أنظمة الجوال، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، أو الحسابات البنكية للمركز في عدد من البنوك السعودية، مؤكداً أن التبرعات تصل كاملة إلى مستحقيها، ولا يستقطع المركز منها أي مصاريف إدارية.

وشدد على أن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الموجهة للخارج، مضيفاً أنه لضمان وصول المساعدات لمستحقيها فإن المركز يحظى برقابة ومتابعة شديدة على جميع أعماله في جميع البلدان التي يتواجد فيها.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من حرص واهتمام بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الفئات المحتاجة والمتضررة، سائلاً الله العلي القدير أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يخفف سبحانه وتعالى معاناة الشعب الباكستاني الشقيق.

من جانبه قال معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق:” إننا نجتمع في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليد التي تعطي وتمد بسخاء للمحتاجين والمنكوبين في كل مكان، موضحا أن الأضرار التي لحقت بالأشقاء في باكستان موجعة ومؤلمة، داعياً أهل الخير للبذل في الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان، مؤكداً أن مثل هذه الحملات المباركة تحرك مشاعر الأخوة الإسلامية والإنسانية وتقوي أواصر المودة وتزيد في المال، وهي باب عظيم لمن أراد أن يصل للاستثمار الرابح في الدنيا والآخرة، حاثاً على استغلال هذه الفرص والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمسارعة في تفريج كرب المصابين وإغاثة الملهوفين.

رفعة الدرجات:

من جهته أكد معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري أن التبرع من خلال هذه الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة، هو سبب في رفعة الدرجات ورضا الله عز وجل، كونها تسهم في تفريج كربة ورفع الضرر عن إخوة لنا في باكستان يشهدون أزمة وكارثة عظيمة حلّت بهم، داعيا الله تعالى أن يرفع عن الأشقاء في باكستان هذه النائبة، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأجر والمثوبة على توجيهاتهم الكريمة بإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق.

عقب ذلك قدم سفير جمهورية باكستان لدى المملكة السيد أمير خرم راتهور نبذة عن الأضرار الجسيمة التي تشهدها باكستان جرّاء الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها، وما خلّفته من ضحايا بالملايين وخسائر فادحة في المنازل والممتلكات، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مؤكداً أن هذه المساعدات تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مضيفاً أن الشعب الباكستاني يكن حباً عظيماً للمملكة وشعبها وقيادتها.

عقب ذلك قام معالي المشرف العام على المركز وأصحاب الفضيلة العلماء والسفير الباكستاني بزيارة لغرفة التحكم الخاصة بالحملة بالمركز، حيث اطلعوا على آلية استقبال التبرعات وعمليات التسجيل والتوثيق.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على العنوان التالي هنا، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية: البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563 بنك البلاد: ‏SA8315000999126644880015 مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 البنك العربي: SA4630400108095307050033 بنك الرياض: SA 5120000002283448399942، ‏‎ويمكن تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554.