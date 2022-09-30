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بعد مخاطرة أحد الجيران

إنقاذ رضيعة من الطابق السابع في اللحظة الأخيرة

2022-09-30 الساعة 5:32
إنقاذ رضيعة من الطابق السابع في اللحظة الأخيرة
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظات مروعة عاشتها رضيعة وهي تتدلى من شرفة منزلها بالطابق السابع في مدينة فوشان الصينية.

تدلي الطفلة

وظهر في الفيديو الرضيعة وهي تتدلى من شرفة المنزل بالطابق السابع، ويبدو أنها تصارع من أجل البقاء، فيما يقف الجيران والمارة في الشارع يحبسون الأنفاس خشية سقوط الطفلة.

بطولة أحد الجيران

فيما قرر أحد الجيران، المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات للوصول إلى الطفلة وإنقاذها في اللحظات الأخيرة قبل سقوطها وإدخالها من الشرفة، ويعود سالمًا بعد أن أنهى مهمته. وحظي الفيديو بتداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفوا الرجل بـ”سبايدر مان” أو الرجل العنكبوت، كما تم تكريمه من إدارة المدينة.
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