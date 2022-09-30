إنقاذ رضيعة من الطابق السابع في اللحظة الأخيرة

رضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها بمدينة فوشان الصينية فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وأنقذها قبل سقوطها..



المقطع نال تداول واسع في الصين ولقبّوا الرجل بـ Spiderman أو الرجل العنكبوت وتم تكريمه من إدارة المدينة.pic.twitter.com/xzbYdfXebJ — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 29, 2022

تدلي الطفلة

بطولة أحد الجيران

وثق مقطع فيديو متداول، لحظات مروعة عاشتها رضيعة وهي تتدلى من شرفة منزلها بالطابق السابع في مدينة فوشان الصينية.وظهر في الفيديو الرضيعة وهي تتدلى من شرفة المنزل بالطابق السابع، ويبدو أنها تصارع من أجل البقاء، فيما يقف الجيران والمارة في الشارع يحبسون الأنفاس خشية سقوط الطفلة.فيما قرر أحد الجيران، المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات للوصول إلى الطفلة وإنقاذها في اللحظات الأخيرة قبل سقوطها وإدخالها من الشرفة، ويعود سالمًا بعد أن أنهى مهمته. وحظي الفيديو بتداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفوا الرجل بـ”سبايدر مان” أو الرجل العنكبوت، كما تم تكريمه من إدارة المدينة.