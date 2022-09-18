نجح – بفضل الله – فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ – عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة – من إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية، إثر تعرضها لالتهاب رئوي حاد وفشل كلوي وحموضة في الدم، حيث تم مباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة بمستشفى أجياد للطوارئ والتعامل مع الحالة على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة، وتم إحالة المريضة لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعد الأقرب للمسجد الحرام، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، كما تعمل مراكز للطوارئ في أروقة الحرم المكي الشريف تتبع المستشفى، على خدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والتدابير المتبعة من وزارة الصحة.