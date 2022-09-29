إيان يقطع الكهرباء عن مليون مسكن بفلوريدا

بعد مروره بجزيرة كوبا.. إعصار إيان يصل #فلوريدا.. وهروب السكان إلى الملاجئ وخسائر متوقعة قدرها 45 مليار دولار.. وبايدن يقر مساعدات طارئة#العربية pic.twitter.com/MQDaeXwOeV — العربية (@AlArabiya) September 28, 2022

قطع التيار الكهربائي

مساعدات طارئة

وصل إعصار إيان إلى ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث اجتاحها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة، ما قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن مليون مسكن.وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إيان وصل إلى فلوريدا واشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، ما دفع سكان الولاية إلى الفرار إلى الملاجئ. ووفقًا لما نقلته قناة “العربية”، تسبب الإعصار في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في فلوريدا. من جانبه، قال حاكم ولاية رون ديسانتيس إن العاصفة الناجمة عن الإعصار إيان بلغت ذروتها على الأرجح.وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإعصار، مؤكدًا أنه عنيف وله آثار مدمرة، وحصيلة المخاوف تتمحور حول تعرض الأرواح للخطر، مقرًا بمساعدات طارئة. وقبل فلوريدا، وصل إيان إلى كوبا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحائها بعد انهيار شبكة الطاقة والكهرباء بالبلاد.