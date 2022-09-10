كشفت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إلغاء عقد الإيجار يتم بموافقة الطرفين عن طريق حساباتهما الشخصية على الشبكة.

فيديو | إيجار: إلغاء العقد يجب أن يتم بموافقة الطرفين#الإخبارية pic.twitter.com/gPo3bd8A0K — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 10, 2022

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” أنه في حال رفض أحد الأطراف إنهاء العقد يبقى ساريًا إلى نهاية مدته.

دفع رسوم في حال تغيير المالك

وفي وقت سابق، أكد برنامج “إيجار” أن تغيير المالك في العقد لا يقتضي دفع رسوم مالية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن تغيير المالك في شبكة إيجار، لا يستوجب دفع رسوم.