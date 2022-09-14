أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

جاء ذلك ردًا من إيجار على استفسار من أحد الأشخاص على موقع تويتر، بشأن كيفية حذف عقدين منتهيين في الشبكة.

رسوم توثيق العقد:

وأشارت الشبكة إلى أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقداً جديداً أو تجديداً لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.

دفع رسوم في حال تغيير المالك

وفي وقت سابق، أكد برنامج إيجار أن تغيير المالك في العقد لا يقتضي دفع رسوم مالية.