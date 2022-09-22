أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، أن رسوم توثيق العقد غير مستردة، في حال تم إلغاء العقد، مشيرة إلى أنه يلزم دفع رسوم توثيق لكل عقد جديد.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب الشبكة بموقع تويتر إذ تساءل كاتبًا: ” وقعت عقداً تجارياً لمدة خمس عشرة سنة وكلفني رسوماً حدود خمسة آلاف ريال وألغيت العقد هل لي الحق في استرداد الرسوم أو جزء منها”.

وفي وقت سابق، أكدت شبكة إيجار ، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها، وذلك ردًا من إيجار على استفسار من أحد الأشخاص على موقع تويتر، بشأن كيفية حذف عقدين منتهيين في الشبكة.

رسوم توثيق العقد:

وأوضحت الشبكة أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقدًا جديدًا أو تجديدًا لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.