أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 172.32 نقطة ليقفل عند مستوى 12,283.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8,3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 412 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.