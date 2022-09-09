تشهد مباراة نهائي كأس سوبر لوسيل منافسة خاصة بين ثنائي فريقي الهلال والزمالك، النيجيري أوديون إيغالو، وأحمد سيد زيزو.

مباراة الهلال والزمالك

وتنطلق مباراة الهلال والزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على إستاد لوسيل في قطر.

ويتوقع أن يدفع المدربان الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي فيريرا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والزمالك اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل المهمة، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرقام إيغالو وزيزو في الموسم الماضي

ويُعد إيغالو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث يُقدم مستوى مميزًا معه منذ الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الشباب.

ونجح إيغالو في تسجيل 17 هدفًا مع الهلال في الموسم الماضي خلال بطولات؛ الدوري، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وأنهى الموسم هدافًا لدوري المحترفين بـ24 هدفًا، نصفهم مع الشباب.

على الجانب الآخر، لعب زيزو دورًا كبيرًا في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية تواليًا، وخاض معه 37 مباراة الموسم الماضي في الدوري، كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وتوج هدافًا للدوري.