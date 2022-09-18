حقق الفريق الكروي الأول بنادي إيفرتون أول فوز في الدوري الإنجليزي بعد الفوز الصعب على فريق وست هام يونايتد بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

إيفرتون يفوز بهدف دون رد

وفي الشوط الثاني تمكن الفرنسي نيال موباي من إحراز الهدف الوحيد لـ التوفيز بالدقيقة الـ52 من تصويبة قوية.

وحافظ التوفيز على فوزه ليصبح رصيده 7 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وقبل مواجهة التوفيز لفريق وست هام، كان آرسنال فاز على فريق برينتفورد بثلاثية دون رد، كما شهدت المباراة مشاركة الإنجليزي إيثان نوانيري ليُصبح أصغر لاعب يشارك في مباريات الدوري الإنجليزي بعد أن شارك في مباراة فريقه آرسنال ضد برينتفورد ظهر اليوم الأحد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.