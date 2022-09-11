أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إيقاف شحنة مخللات مخالفة متجهه إلى الأسواق عبر ميناء جدة الإسلامي.

أوقفت #الغذاء_والدواء شحنة مخللات مخالفة متجهه إلى الأسواق عبر ميناء #جدة الإسلامي. وكانت تتضمن 17 ألف كيلو من المنتجات الملوثة، تم إتلاف المنتجات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المستورد. pic.twitter.com/lkKbIaAkmJ — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 11, 2022

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن شحنة المخالفات كانت تتضمن 17 ألف كيلو من المنتجات الملوثة، تم إتلاف المنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستورد.

تحذير من الخلطات غير الآمنة

من ناحية أخرى، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام الخلطات الشعبية مجهولة المصدر وغير الآمنة، بعد تداول مقطع فيديو يظهر عرض نوع من القطرات لعلاج مضاعفات مرض السكري والتي تصيب العين، زاعمًا أنها حل لعلاج مشكلات الإبصار وأنها تعيد البصر مرة أخرى.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنه لا يُنصح باستخدام الخلطات مجهولة المصدر وغير الآمنة، مبينة، أنه لمعرفة المنتجات الدوائية المسجلة لدى الهيئة يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://sfda.gov.sa/ar/drugs-list، أو تحميل تطبيق طمني للتعرف أيضًا.