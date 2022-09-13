ردت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام على اتهام نظام الفصول الثلاثة بإطالة أيام وفترة الدراسة وتسببه في تشتيت للطلاب.

ابتسام الشهري (المتحدث الرسمي باسم التعليم العام) ترد على اتهام نظام الفصول الثلاثة بإطالة أيام وفترة الدراسة وتسببه في تشتيت للطلاب @spokesp_moe@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VabJoBGd90 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 13, 2022

كلام غير دقيق:

وقالت خلال حوارها إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إن هذا غير دقيق، لأن الفصل الدراسي على نظام الفصلين طويل ومرهق للمعلم والطالب وتزيد فيه حالات الغياب، أما 3 فصول فيسهل على الطالب تلقي المعلومة وأخذ مواد جديدة ويسهل الترويح أثناء العام الدراسي بالإجازات المطولة.

ابتسام الشهري (المتحدث الرسمي باسم التعليم العام) توضح ايجابيات نظام الفصول الثلاثة التي ظهرت على الطلاب خلال أول سنة لتطبيقه@spokesp_moe@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WWCgqxJLxi — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 13, 2022

ولفتت ابتسام الشهري إلى أنه تم العمل على التخطيط وكيفية استثمار الأيام الدراسية، متابعة: لدينا 71 مشروعًا تعليميًا بنظام البناء الحديث للمدارس لخدمة الأحياء التي بها كثافة سكانية.

تأهيل المعلمين:

وقالت إنه تم تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات على المناهج الجديدة، وإتاحة فرصة الالتحاق لهم بالجامعات لدراسة تخصصات معينة والحصول على شهادة، مشددةً على أن المناهج الجديدة تجعل الطالب بعد الثانوية مُهيأ لسوق العمل.