ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد تخطف الأنظار

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية التعليم تلغي اختبارات الفترتين محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية فندق القمر قد يأتي لـ السعودية إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين
#عبدالعزيز_بن_فهد— فايز المالكي (@fayez_malki) September 30, 2022
ماشاء الله تبارك الله
الله يحفظهم لك يارب ويبارك فيهم pic.twitter.com/D2GZBz38fx