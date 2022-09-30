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من خلال تلاوة القرآن

ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد تخطف الأنظار

2022-09-30 الساعة 10:38
ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد تخطف الأنظار
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد وهي تتلو آيات من القرآن الكريم، وسط دعم وتشجيع والدها.

تشجيع الأمير:

وتفاعل المغردون مع مقطع الفيديو، الذي ظهرت فيه الجوهرة ابنة الأمير عبدالعزيز وهي تتلو سورة قريش، وظهر فيها الأمير وهو يصحح لها الأخطاء التي وقعت فيها وسط تشجيع ودعم.ىكما طلب منها الأمير عبدالعزيز أن تذكر الدعاء الذي تقوله عندما تذهب إلى النوم، لتقوله بامتياز؛ ما دفعه للقيام بتقبيلها.

إشادة ودعوات:

وأشاد المغردون بهذا الفيديو، داعين الله أن يبارك في ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد ويجعلها من حفظة كتابه الكريم. وقال الفنان فايز المالكي: “ما شاء الله تبارك الله.. الله يحفظهم لك يا رب ويبارك فيهم”، وأضاف متابع آخر: “الله يحفظهم بحفظه ويتولاهم برعايته وعنايته”. وأشاد مغرد آخر بنعمة الأب قائلًا: “الأب نعمة لا تُعوض.. فهو أجمل شيء في هذه الدنيا”. ولفتت أخرى: “الله يحميكِ ويجعلكِ من أهل القرآن ويسعد قلبك، وأسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يتقن القرآن حفظًا وفهمًا وعملًا”.
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