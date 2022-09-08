انضمت ابنة ستيف جوبز مؤسس آبل، إلى حملة السخرية من iPhone 14، فبعد أن انتهى المؤتمر الذي جاء بعنوان Far Out، أمس الأربعاء، سخر العديدون من الشركة الأمريكية.

وذهب النصيب الأكبر من السخرية إلى هاتف iPhone 14، فباستثناء اللون البنفسجي الجديد وتحسينات الكاميرا، لم يكن هناك فرق كبير بينه وبين نسخته السابقة آيفون 13.

ونشرت آيف جوبز، صورة عبر حسابها على الإنستجرام، تسخر فيها من iPhone 14 فور إطلاقه، وبينت الصورة رجلًا في منتصف العمر يرتدي قميصًا ويحمل واحدًا آخر جديدا متطابقًا معه.

وعلقت على الصورة قائلة: عندما أقوم بالتحديث من آيفون 13 إلى iPhone 14.

من هي إيف ابنة ستيف جوبز؟

ابنة ستيف جوبز البالغة 24 عامًا، هي عارضة أزياء ومؤثرة على السوشيال ميديا وتدير محتوى عن الفروسية، ولديها 307 ألف متابع، ووالدتها هي لورين باول جوبز.

إطلاق iPhone 14

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، صعد أمس إلى مسرح ستيف جوبز، للإعلان عن عدد من المنتجات الجديدة للشركة، بما في ذلك iPhone 14 و iPhone 14 Pro.

ونوقش إطلاق منتجات آبل الجديدة على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث علق الناس على مدى تشابه النسخة الحديثة بالسابقة.

بالإضافة إلى هواتف آيفون 14 تم الإعلان أيضًا عن Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra وإطلاق جديد لأجهزة AirPods.