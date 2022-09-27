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صورة تصدرت محركات البحث

ابنة معتصم النهار نسخة عن أمها

2022-09-27 الساعة 2:57
ابنة معتصم النهار نسخة عن أمها
المواطن - متابعة

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أثارت لين برنجكجي طليقة الفنان السوري معتصم النهار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة تجمعها بابنتها ساندي، كشفت عن التشابه الكبير بينهما خاصة في لون العينين، وهو ما جعلها تتصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية. ابنة معتصم النهار نسخة عن أمها - المواطن

ابنة معتصم النهار

وتعمدت لين برنجكجي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع انستجرام على إظهار لون عينيها ولون عيني ابنتها، لتظهر التشابه الكبير بينهما والتي بدت متطابقة، وعلقت لين على الصورة بالقول: “ملاكي”.

تفاعل كبير

ولفتت الصورة أنظار المتابعين ونالت إعجابهم بشكل كبير، حيث أكدوا على جمال الاثنتين وتميزهما بلون العيون.

طلاق معتصم النهار ولين برنجكجي

وقبل أشهر وقع الطلاق بين معتصم ولين برنجكجي بعد زواج دام نحو 7 سنوات، والتزم الطرفان الصمت ولم يكشفا السبب، إلا أنه بعد فترة كشف معتصم النهار السبب. ابنة معتصم النهار نسخة عن أمها - المواطن

أسباب الانفصال

وقال معتصم في حديث سابق لبرنامج “هلا بك” إن أجواء الشهرة التي يعيشها أي فنان تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار منزله، مضيفًا: “هنا مهمّة الزوجين، بأن يتكاتفا ويفهما بعضهما أكثر”. وأكد: “تعبت كثيرًا في فترة الزواج بالعام 2015، ولكني لم أستطع الموازنة بشكل صحيح، وألقي اللوم على نفسي كل لحظة، لكني حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل”. وعن قرار الانفصال أضاف: “ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها”. ابنة معتصم النهار نسخة عن أمها - المواطن

زواج معتصم النهار ولين برنجكجي

ويُشار إلى أن معتصم النهار تزوج من لين برنجكجي عام 2015 وفي عام 2016 رزق منها بابنته الأولى ساندرا، بينما أعلنا انفصالهما في مارس 2022 أي قبل 6 أشهر.
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