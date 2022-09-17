تعتبر مهمة النوم لدى بعض الأشخاص صعبة جدًا، خاصة أن هناك أناساً يعانون من الأرق، لذلك قدم الخبراء طريقة للنوم تعتمد على الأرقام التالية: 4- 7- 8.

تنفس الاسترخاء

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال الخبراء إن التنفس وفقًا لطريقة 4-7-8 يمكن أن يكون من أكثر الطرق الناجحة في الخلود إلى النوم، حيث تعرف أيضًا بـ”تنفس الاسترخاء”.

وأوضح الدكتور راج داسجوبتا، أستاذ الطب المساعد في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الطريقة 4-7-8 هي عبارة عن تمرين استرخاء يتضمن سحب الهواء إلى الجسد أربع ثوان، وثم حبس الهواء لمدة سبع ثوان في الرئتين، والزفير لثماني ثوان أيضًا.

أكثر سكينة

من جانبها، قالت ريبيكا روبينز، الأستاذة في كلية الطب بجامعة هارفارد إن الصعوبات التي تواجه الكثيرين أثناء الخلود إلى النوم تتصل بانشغال أذهانهم في أمور عديدة.

ولفتت: “لكن تمرينًا مثل 4-7-8 يمنحك الفرصة لأن تكون أكثر سكينة، وهذا بالضبط ما نحتاج إلى القيام به قبل الذهاب إلى الفراش”.

خطوات تنفيذ الطريقة

ويمكن تنفيذ الطريقة على النحو التالي:

قم بالزفير فقط من خلال فمك، وهذا سيصدر صوتًا هو صوت الأزيز.

أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك حتى تصل في العد إلى الرقم 4.

احبس نفسك حتى تنتهي من العد إلى الرقم 7.

أطلق الهواء المحبوس من خلال فمك، واصنع صوت الأزيز حتى تنتهي من العد إلى الرقم 8.

كرر العملية 3 مرات إضافية ليكون المجموع أربعة.

وأوضح الخبراء أن هذه الطريقة تعتبر آمنة نسبيًا، ولكن إذا كنت مبتدئًا، فقد تشعر بالدوار قليلاً في البداية.