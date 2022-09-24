اتحاد القدم يصدم حمدالله ويفاجئ النصر

لا تزال قضية تعليق عقوبة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، قبل مواجهة النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين تثير الجدل.
القانوني أحمد الأمير توقع رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بقضية اللاعب المغربي والاتحاد ضد النصر حيث سيكون اتحاد القدم في وضع “محتكم ضده”.
مصير غامض لـ حمدالله:
الأمير قال اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر”: “لا يمكن لأي جهة إدارية مستقلة أن تقبل تجاهل قراراتها وأنظمتها القانونية، فما بالك باتحاد كرة قدم مستقل إداريًّا وقانونيًّا، لذلك كمختص قانوني لا أتوقع أن يقبل الاتحاد السعودي إدخاله كطرف من مركز التحكيم، بعد أن تم تجاهله تمامًا بأخطاء إجرائية وكوارثية من بداية الاستئناف”.
ربما في حال عدم دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده قد تتحرك إدارة النصر لتقديم طعن ضد قرار تعليق عقوبة حمدالله، وهو ما سيمنح أصفر الرياض
النقاط الثلاث قبل خوض الكلاسيكو المقرر له في الثاني من أكتوبر المقبل.