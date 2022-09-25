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4 محطات تحويل فرعية

اتفاقية لإيصال التيار الكهربائي لمشروع رؤى المدينة

2022-09-25 الساعة 3:48
اتفاقية لإيصال التيار الكهربائي لمشروع رؤى المدينة
المواطن - واس

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع اتفاقية إيصال التيار الكهربائي لمشروع “رؤى المدينة”، الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

4 محطات فرعية

ووقع الاتفاقية من جانب شركة رؤى المدينة القابضة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن وصل الجهني، ومن جانب الشركة السعودية للكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد بن عبدالله السعدي. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة رؤى المدينة القابضة بتشييد محطة مركزية بالإضافة إلى 4 محطات تحويل فرعية وربطها بالشبكة الكهربائية القائمة حاليًا.

مشروع رؤى المدينة

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة المهندس محمد بن صالح الخليل أن محطات الكهرباء الجديدة ستخدم جميع مرافق مشروع رؤى المدينة الذي يتم تطويره على مساحة 1.5 مليون متر مربع، كما أنها جزء من البنية التحتية التي سيتميز بها المشروع بإذن الله، مؤكداً التزام الشركة بالخطة الزمنية لتطوير المشروع، مقدماً شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه للمشروع التنموي العملاق الذي تشهده المدينة المنورة بكل مراحله بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، ويترجم مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والزيارة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. حضر مراسم توقيع الاتفاقية، مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد القنون، ورئيس مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة المهندس محمد الخليل.
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