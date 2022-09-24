اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي

فيديو | توقيع اتفاقية بقيمة 360 مليون ريال بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي #الإخبارية pic.twitter.com/hA3q9Hgf3F — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2022

شراكة مع الإسكان:

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية بقيمة 360 مليون ريال لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي.وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 22.كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، لتمويل وتطوير مشاريع والبنية التحتية لـ11 مدينة حول المملكة، بقيمة استثمارية تبلغ 40 مليار ريال.