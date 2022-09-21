برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري، عقد الاجتماع الوزاري الخليجي – البريطاني وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير الخارجية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.

المشاركون

وشارك في الاجتماع كلا من وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر ، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسن، ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي، ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

تقديم تعزية

وفي بداية الاجتماع، قدم المشاركون واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيدين بدورها الكبير في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون معزين العائلة المالكة والشعب البريطاني برحيلها.

واستعرض الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية – البريطانية والتي تستند على تاريخ طويل من الصداقة والتفاهم والتعاون لخدمة المصالح المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وأهمية مواصلة العمل المشترك بين الجانبين، والتعاون في العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية.

التجارة الحرة

كما بحث الاجتماع مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.

وناقش الاجتماع أيضًا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز مجالات التعاون وخدمة المصالح المشتركة.