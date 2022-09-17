اندلعت تظاهرات ليلية في العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجًا على وفاة فتاة بعد تعرضها للتعذيب على يد شرطة “الأخلاق”، لارتدائها حجابًا اعتُبر “غير لائق”.

انقطاع الإنترنت:

وحسب قناة “العربية”، هتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني قائلين: “الموت لخامنئي”، و”الموت للديكتاتور”.

وردًّا على هذه الاحتجاجات، رُصد انقطاع كبير في خدمات الإنترنت بالعاصمة.

وفاة الشابة الإيرانية:

وكانت أسرة الشابة الإيرانية مهسا أميني أعلنت، في وقت سابق، وفاتها بعدما رقدت في المستشفى إثر دخولها في غيبوبة بسبب اعتداء قوات الأمن عليها.

وأكدت العائلة المكلومة أنها لن تتنازل عن حق ابنتها الراحلة، لافتة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسببين في قتلها.

تفاصيل الواقعة:

وقامت شرطة “الأخلاق” في طهران، بالاعتداء على الشابة مهسا أميني بحجة ارتدائها “حجابًا غير لائق”.

وبحسب التقارير المنشورة، اعتقلت الشرطة أميني، مساء الثلاثاء الماضي، قرب محطة مترو “شهيد حقاني”، عندما كانت برفقة شقيقها.

وتعرضت الضحية للعنف أثناء احتجازها لدى الشرطة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتعلن عائلتها وفاتها اليوم بسبب تلف شديد في الدماغ وضرب مبرح تعرضت له في مركز احتجاز بالعاصمة الإيرانية طهران.