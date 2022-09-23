تقدم وزارة الداخلية عروضًا مميزة في فعاليات “عز الوطن” التي أطلقتها، احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) الذي يحل اليوم الجمعة.

جانب من فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في يومها الثاني بواجهة الرياض.

⁧#هي_لنا_دار⁩

⁧#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/hMSPV1N4mB — الأمن العام (@security_gov) September 22, 2022

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يرصد جانبًا من فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في يومها الثاني بواجهة الرياض.

برامج ترفيهية

وقدمت وزارة الداخلية، برامج تعريفية وتثقيفية وترفيهية خلال فعالياتها، إذ توافد المواطنون على الفعاليات وشاركوا فيها بكل فرحة وابتهاج.

كما استوقفت آليات وسيارات قطاعات وزارة الداخلية الأمنية المستخدمة قديمًا زوار معرض وأجنحة الوزارة المقام في واجهة الرياض.

احتفالات اليوم الوطني

وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، بإطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة، حيث جاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان ”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.