أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عامًا.

أكبر انخفاض:

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقًا لرويترز.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس خطة لإطلاق مليون برميل يوميًّا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم لرويتر الأسبوع الماضي: إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر.

سد النقص:

واقترحت وزارة الطاقة سد النقص في الاحتياطي البترولي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط في سنوات قادمة بأسعار ثابتة محددة سلفًا. وقالت الإدارة: إنها تعتقد أن الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.