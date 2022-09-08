أظهرت دراسة حديثة أن الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

تفاصيل الدراسة

وفحص باحثون في الولايات المتحدة بيانات من ثلاث دراسات صحية رئيسية طويلة الأمد شملت أكثر من 46 ألف رجل وحوالي 160 ألف امرأة، تم تتبعهم لمدة 24 إلى 28 عاماً.

وتم تحديد 3216 حالة إصابة بسرطان الأمعاء خلال هذه الفترة، حيث استخدم الأكاديميون بيانات عن الحالات والأنظمة الغذائية لتحديد مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجدوا أن الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك المشروبات الغازية، والخبز التجاري والكعك والبسكويت والحلويات تزيد من الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث تم ربط المنتجات الجاهزة للأكل أو المنتجات الحرارية المجهزة مسبقا بهذا الخطر.

خطر الوجبات الجاهزة

وأوضحت الدراسة أن النساء اللائي تناولن أعلى كميات من الوجبات الجاهزة كان لديهن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 في المائة مقارنة بأولئك في المجموعة الأقل استهلاكا.

وفي الوقت نفسه، كان الرجال الذين تناولوا أكبر كميات من الوجبات الجاهزة التي تحتوي على اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجدت الدراسة أيضا أن الرجال الذين شربوا أكثر المشروبات المحلاة بالسكر كانوا أكثر عرضة بنسبة 21 في المائة للإصابة بسرطان الأمعاء مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل.

استهلاك كبير للوجبات فائقة المعالجة

وحسب الباحثون، فتشكل الأطعمة فائقة المعالجة 57 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية التي يستهلكها الأمريكيون البالغون، مع زيادة ثابتة على مدار العقدين الماضيين.

وكتب مؤلفو الدراسة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ): “ارتبط الاستهلاك العالي من إجمالي الأطعمة فائقة المعالجة لدى الرجال ومجموعات فرعية معينة من الأطعمة فائقة المعالجة لدى الرجال والنساء بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم”.