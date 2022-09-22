تعرض حساب مرسول على تويتر للاختراق خلال الساعات القليلة الماضية، وظهرت العديد من التغريدات التي أثارت علامات استفهام من المغردين.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على ذلك بقوله “إن حساب مرسول على تويتر ربما مخترق من خلال تطبيقات أخذت صلاحية التغريد وتقوم بالتغريد من خلال الحساب @AppMrsool”.

إجراءات مهمة

وتابع سالم الحربي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “يجب على المسؤولين عن الحساب تغيير كلمة المرور وحذف التغريدات، وإلغاء صلاحيات التطبيقات من خلال الخطوات التالية: “الإعدادات، الأمان، الوصول إلى الحساب، التطبيقات والجلسات”.