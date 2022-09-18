كشف الاختصاصي النفسي الدكتور وليد الزهراني، أن الرجال أكثر انطواء من النساء، لأنهم أقل اجتماعية من السيدات، ودائمًا عليهم ضغوط ومشكلات وهموم فيفضلون الجلوس في هدوء.

فيديو | الاختصاصي النفسي د. وليد الزهراني: الرجال أكثر انطواء من النساء.. ومواليد 2000 فصاعدا لا يستطيعون تكوين علاقات بسبب الخجل والاعتماد على وسائل التقنية#الراصد pic.twitter.com/nsFHkprSzD — الراصد (@alraasd) September 18, 2022

جيل انطوائي:

وأضاف الزهراني خلال برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن مواليد 2000 فصاعدًا يطلق عليهم “جيل انطوائي”، فالكثير منهم يفضلون العزلة والبعد عن الناس؛ بسبب الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

معاناة من الخجل الاجتماعي:

وأشار إلى أن فئة المراهقين والتي تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عامًا، يعانون من مشكلات الخجل الاجتماعي والانطوائية والبعد عن الآخرين والعزلة الاجتماعية.

كما لفت إلى أن هذه الفئة لا تستطيع تكوين علاقات أو إلقاء التقديم في المحاضرات بسبب الخجل والاعتماد على وسائل التقنية.