فيديو | استشاري جراحة تجميل د. عمر أركوبي:



يجب اختيار جراح التجميل حسب الشهادة المنصفة وليس الاسم#برنامج_اليوم pic.twitter.com/U7K72ukQeA — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 28, 2022

أكد استشاري جراحة تجميل الدكتور عمر أركوبي، على ضرورة اختيار جراح التجميل حسب الشهادة المصنفة وليس الاسم.وأضاف خلال حديثه ببرنامج اليوم عبر قناة الإخبارية، أن شد الجسم والنحت سواء شد الوجه والرقبة أو شفط الدهون وحقنها وشد الصدر والتثدي عند الرجال وشد البطن والأفخاذ والذراع عند الرجال هي آمنة. وأشار إلى أن المستفيد من العملية يجب أن يكون واعيًا لحدودها وإمكانيها والفوائد التي ستضيفها له، لافتًا إلى أنه نفسيًا يجب أن يكون ثابتًا ومتقبلًا لمرحلة الاستشفاء والتي من أسبوعين لثلاثة أشهر، مؤكدًا أن مثل هذه النوعيات من العمليات تكون ناجحة بشكل كبير.