شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان
وأضاف خلال حديثه ببرنامج اليوم عبر قناة الإخبارية، أن شد الجسم والنحت سواء شد الوجه والرقبة أو شفط الدهون وحقنها وشد الصدر والتثدي عند الرجال وشد البطن والأفخاذ والذراع عند الرجال هي آمنة. وأشار إلى أن المستفيد من العملية يجب أن يكون واعيًا لحدودها وإمكانيها والفوائد التي ستضيفها له، لافتًا إلى أنه نفسيًا يجب أن يكون ثابتًا ومتقبلًا لمرحلة الاستشفاء والتي من أسبوعين لثلاثة أشهر، مؤكدًا أن مثل هذه النوعيات من العمليات تكون ناجحة بشكل كبير.
فيديو | استشاري جراحة تجميل د. عمر أركوبي:— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 28, 2022
يجب اختيار جراح التجميل حسب الشهادة المنصفة وليس الاسم#برنامج_اليوم pic.twitter.com/U7K72ukQeA