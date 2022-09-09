ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بانخفاض في الدولار متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة الفيدرالي الأمريكي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة.

الذهب اليوم:

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.19 للأونصة، وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1729.70 دولار.

الدولار ينخفض:

وانخفض مؤشر الدولار 0.7%، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.