ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات في آسيا، اليوم الاثنين، بعد أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر إلى تخفيف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود.
ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات في آسيا، اليوم الاثنين، بعد أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر إلى تخفيف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7% إلى 95.91 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 0.5%.
وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.50 دولار للبرميل مرتفعا 39 سنتا أو 0.5%.
وانخفضت تعاقدات برنت والخام الأمريكي أكثر من 1% الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي.
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