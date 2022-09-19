عقود خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7% إلى 95.91 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 0.5%.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.50 دولار للبرميل مرتفعا 39 سنتا أو 0.5%.

الخام الأمريكي

وانخفضت تعاقدات برنت والخام الأمريكي أكثر من 1% الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي.