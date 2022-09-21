قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الرياض العاصمة شهدت ارتفاعًا في الرطوبة فجر اليوم الأحد، إذ وصلت نسبتها لـ50% وشرقها وصل لـ70% كأنها مدينة ساحلية.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “وعلى الخليج فالدمام بلغت 94% وتوغلت غربًا منه فحرض 90%

والبحر الأحمر والمرتفعات ما بين 55% لـ 91%”.

أجواء حارة

وحول توقعات طقس اليوم، قال خبير الطقس في تغريدة أخرى، إنه من المتوقع أن تشهد معظم المملكة والخليج أجواء حارة نهارًا لطيفة فجراً، مع رطوبة محسوسة تشعرك أن الحرارة أعلى من الحرارة المسجلة”.

ومن المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وجنوب الأحساء من المملكة وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.