ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الصين القوي الذي ضرب إقليم سيتشوان الجبلي في جنوب غربي البلاد وبلغت شدّته 6,6 درجة، إلى 46 شخصًا، بحسب بيانات جديدة نقلها التلفزيون الرسمي.

وأوردت قناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية أن سلطات مدينة يان القريبة من مركز الزلزال، أعلنت عن سقوط 17 شخصًا، فيما أفادت سلطات منطقة جارزى المجاورة بسقوط 29 شخصًا.

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات، اليوم الاثنين، إقليم سيتشوان الجبلي، وفق ما أفاد به المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

مركز الزلزال:

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,52 ت ج) على عمق 10 كيلومترات، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو الكبيرة وفق المصدر نفسه.

يذكر أن أحياء جنوب غرب الصين تشهد بانتظام هزات أرضية، بعضها يكون عنيفًا، ويتسبب في نزوح الأهالي مخافة حدوث انهيارات جبلية.