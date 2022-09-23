أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء أمس الخميس، بارتفاع عدد ضحايا غرق زورق المهاجرين إلى 36 شخصًا.

وأكد المرصد نجاة 20 شخصًا بعد غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل السورية.

غرق زورق المهاجرين

وكانت السلطات السورية قد عثرت، في وقت سابق الخميس، على 28 شخصًا متوفين قبالة الشواطئ السورية بعد أيام على انطلاق زورقهم من شمال لبنان.

وقال المدير العام للموانئ البحرية في سوريا، العميد سامر قبرصلي، في بيان إن “كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري.. مقابل منطقة المنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس”، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ ثمانية ناجين “وتم إسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس”.

عمليات بحث تتواصل

ونقل البيان عن ناجين قولهم إن “الزورق انطلق من لبنان – المنية (شمالًا) منذ عدة أيام بقصد الهجرة”، وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون، ولم يتضح عدد ركاب الزورق حتى الآن.

وتتكرر في السنوات الأخيرة محاولة الهجرة غير الشرعية من لبنان.