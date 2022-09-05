أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة من السودان إلى 122 وفاة و115 إصابة.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: “إن الفيضانات أدت إلى انهيار 34944 منزلًا بشكل كامل، و49096 منزلا جزئيا، إضافة إلى إتلاف 123420 فداناً من الأراضي الزراعية، ونفوق 2406 رأساً من المواشي، فضلا عن انهيار 422 من المرافق والمتاجر”.

أضرار جديدة

وأضاف: “هطول أمطار غزيرة في عدد من الولايات إلى جانب ارتفاع مناسيب النيل، أدى إلى وقوع أضرار جديدة ما زالت عمليات حصرها جارية”.

وناشد المجلس المواطنين أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع تزايد هطول الأمطار وجريان السيول وارتفاع مناسيب النيل، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجاري الأنهار والسيول ومناطق الهشاشة.

توقعات بتزايد الفيضان

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة قمة الفيضان وتأثر المناطق المعنية بذلك.

ويخشى السودانيون أن تسوء الأوضاع الإنسانية، مع استمرار الفيضانات، حيث يبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.