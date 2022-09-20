ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء في محاولة لاستكمال ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع قد تحد من النمو الاقتصادي مما يضغط على مستويات الطلب.

محاولات خفض الأسعار

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان أنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن محاولات إدارة الرئيس “جو بايدن” لخفض ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

صادرات نفط روسيا

وذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” نقلًا عن بيانات “كبلر” أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا انخفضت بمقدار 314 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر أغسطس الماضي لتصل إلى 3.03 مليون برميل يومياً في أول أسبوعين من الشهر الجاري، وهو أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وبحسب “رويترز”، قالت روسيا يوم الاثنين إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا تزال عالقة في حين قال وزير الخارجية الفرنسي إن الأمر متروك لطهران لاتخاذ قرار.