أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م.

وأظهرت نتائج النشرة، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م بنسبة (17.7%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو عام 2022م بنسبة (14.1%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر يوليو 2022م بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق2021م، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5% مقارنة بشهر يوليو 2021.

ارتفاع نشاط التعدين

وأفادت نتائج التقرير، ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2022م بنسبة 1.6% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة حيث سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال شهر يوليو2022م، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% و14.6% على التوالي.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

