ارتفاع نسبة المتبرعين بالأعضاء إلى 200%

فيديو | مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. طلال القوفي: بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد زادت نسبة أعداد المتبرعين إلى 200 %#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/pbGULPXqVg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2022

زيادة العدد

تجاوب الشعب

كشف مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن نسبة أعداد المتبرعين بالأعضاء زادت إلى 200%، وذلك بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأوضح القوفي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه بعد أن كان هناك 3700 مسجل على تطبيق توكلنا في برنامج “التبرع بالأعضاء”، وصل العدد الآن إلى أكثر من 550 ألف مسجل.وأشار إلى أن هذا دليل على تلاحم القيادة مع الشعب، ومبادرة القيادة في الأمور التي تهم الشعب، وتجاوب المواطنين معها. ويسمح للشخص بإزالة أي عضو من أعضائه بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة إذا كان المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة مع موافقة أقرب الأقرباء. ويمكن التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) والموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق، حيث تمكن الخدمة من تسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شُروط التبرع.