ناشد أهالي منطقة عسير، حل مشكلة تقاطع الملك عبدالله مع طريق المطار الفرعاء بسبب ازدحام السيارات.

وقال إبراهيم سعيد المسكتي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نناشد وأهالي منطقة عسير أمير منطقة عسير في حل مشكلة تقاطع الملك عبدالله مع طريق المطار الفرعاء، بسبب ازدحام السيارات بأنواعها نحو منطقة تجمع ينطلق منها التعليم وبعض الإدارات الحكومية”.

نناشد وأهالي منطقة عسير يناشدون أمير #منطقة_عسير في حل مشكلة تقاطع الملك عبدالله مع طريق المطار الفرعاء ازدحام السيارات بأنواعها نحو منطقة تجمع ينطلق منها التعليم وبعض الادارات الحكومية أين #وزارة_النقل والضحية تأخر الطالب والمعلم والموظف والمريض وغيرهم مارأيته أشبه بطريق خريص. pic.twitter.com/ZERFCyXlFU — إبراهيم سعيد المسكتي (@maskati7) September 4, 2022

وأضاف المسكتي : “أين وزارة النقل والضحية تأخر الطالب والمعلم والموظف والمريض وغيرهم ما رأيته أشبه بطريق خريص”.

ازدحام مروري

وتفاعل المغردون مع تغريدة المسكتي حيث قال علي آل سيف “بيض الله وجهك ابو بندر، التقاطع هذا حيوي بشكل كبير جدا، وزادت حيوتيه بعد فتح الدراسة في جامعة الملك خالد بالقرعاء، وكذلك جامعة البنات بطريق الملك عبدالله، نقدر العمل الحالي في التقاطع ولكنه بطيء وتأخر كثيرا وزادت المشكلة ونسبة الحوادث مرتفعة”.

الحل بسيط

وغرد مسفر بن علي بن لعور بقوله “الحل بسيط جدا لكن يلغون الدوار ويفتحون طريق الملك عبدالله بحيث من أتى من المطار يأخذ يمين ويرجع من المديور وكذلك الفرعاء وأحد رفيده أما السريع يكون مفتوح للقادم من أبها والعكس من أحد رفيده لأن الزحمة والاختناق عند الدوار”.