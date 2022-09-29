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إتاحة الفرص وتوطيد الشراكات

استراتيجية مجموعة سافي تعزز النمو

2022-09-29 الساعة 5:04
استراتيجية مجموعة سافي تعزز النمو
المواطن - الرياض

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تتمثل استراتيجية مجموعة سافي للألعاب التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، في تعزيز النمو وإتاحة الفرص وتوطيد الشراكات.

غاية مجموعة سافي 

ستُساهم مجموعة ساڤي من خلال عمليات الاستحواذ واستثماراتها وأعمالها في تعزيز مسيرة النمو والتطوير على المدى البعيد لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. تهدف استثمارات مجموعة ساڤي إلى تعزيز الكفاءات الأساسية لشركائها، الأمر الذي سيسمح لهذه الشركات بالتركيز على الارتقاء بمستوى تجربة المستخدم في المنتجات والخدمات.

الأثر الإيجابي للألعاب

تلتزم مجموعة ساڤي بتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للألعاب، وتسعى إلى إتاحة المزيد من الفرص للجميع للمشاركة بغض النظر عن الجنس أو المنطقة الجغرافية أو الأدوات أو القدرات.

دعم قطاع الألعاب

وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يهتم بمجال الألعاب بشكل شخصي، فإن القطاع سيؤدي دوراً رئيسياً ضمن الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي من خلال رؤية السعودية 2030. كما تعد مجموعة ساڤي داعماً وممكناً رئيسياً لقطاع الألعاب واستراتيجية الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

أهداف المجموعة

وتهدف استراتيجية المجموعة إلى ما يلي:
  • تطوير البرامج والبنى الأساسية الداخلية من أجل تمكين ريادة الأعمال ودعمها وتوفير البرامج التدريبية والتعليمية.
  • تحفيز الشركات العالمية على توفير المهارات ونقل المعرفة والمشاركة في الاستثمار وبناء القدرات.
  • تساهم المجموعة واستثماراتها في تطوير مختلف القطاعات الموجودة في منظومة العمل الداخلية:
  1.  EFG: الإذاعة والفعاليات
  2. SGF: شركة نشر ألعاب مقرها المملكة
  3. NINE66: دعم تطوير الألعاب
  4. SGS: عناوين للألعاب من تصنيف AAA
  5. VOV: البنية التحتية للاعبين
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