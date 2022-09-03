قال الدكتور حسين الشمراني، استشاري طب نمو وسلوك الأطفال والمراهقين، إن أغلب الحالات الخاصة بالفقر التعليمي تخص اللغة العربية، مشددًا على أن المكافآت والترغيب يحبب الطفل في القراءة والتعلم وليس الضرب، لأن الطفل لا يعرف مصلحة نفسه.

التوازن مطلوب:

وتابع خلال حواره إلى برنامج من السعودية المذاع على قناة السعودية أن التوازن مطلوب في عملية التربية، محذرًا من أن توفير كافة الوسائل للطفل على طبق من ذهب سيكون له آثار سلبية على شخصيته.

كما شدد الشمراني على أهمية ربط القراءة بأشياء محببة لدى الطفل، ومن خلال المجالسة ومشاركة القراءة سيبدأ الطفل في حب القراءة والتعلم.

المخارج صعبة:

وحذر استشاري نمو الأطفال من أن عدم إتقان اللغة العربية في المراحل المبكرة يزيد الأمر صعوبة بعد ذلك، وذلك لصعوبة مخارج اللغة العربية واختلافها عن الإنجليزية.