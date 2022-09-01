استشهد شاب فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “إن الشاب يزن عفانة استشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي أم الشرايط”.

وأضافت: “داهم الاحتلال عددًا من المنازل في الحي، دون إبلاغ عن اعتقالات حتى الآن”.

استهداف الصيادين في غزة

وفي إطار اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وصادرت مركبًا بمعداته.

وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح جنوباً، وصادرت مركباً تعود ملكيته للصياد عادل البردويل، على متنه 30 كشاف إنارة ومولدان كهربائيان.

وقال مراسل الوكالة إن سبع آليات تضم أربع جرافات وثلاث دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين في منطقة الفخاري شرق المدينة.

وشرعت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المكان.