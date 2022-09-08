أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية بيتين، شرق مدينة رام الله، فجر اليوم الخميس.

وأوضحت في بيان أصدرته تعليقًا على الواقعة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد المواطن الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه فجرًا، عند مدخل قرية بيتين، قرب حاجز “بيت إيل” العسكري.

يذكر أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري على الحاجز المذكور وفي محيطه ليلة أمس، كما قامت بتوقيف مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

اعتقال شاب في القدس

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا، من مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “قوات الاحتلال اعتقلت وليد الأعرج، بعد أن داهمت منزله وفتشته”.



مداهمة مخيم جنين

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية وأمنية أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لعائلة غوادرة في منطقة حي الهدف بمخيم جنين، واعتقلت عددًا من أقارب الأسيرين محمد وليد غوادرة، ومحمد ماهر غوادرة، اللذين تتهمهما بإطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار الشمالية.

وتابعت: “المعتقلون هم: وليد غوادرة وزوجته، وأحمد ماهر غوادرة، وزوجة ماهر غوادرة، وعبد السلام صالح زينون وزوجته إنشراح.