يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

استعدادات النصر لمواجهة التعاون

واستأنف النصر تدريباته على ملعب النادي، حيث نشر النادي على حسابه بموقع “تويتر”، جانب من استعدادات اللاعبين لمواجهة التعاون يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة بريدة.

وقال النصر في تغريدته: “واصل نجوم العالمي تمارينهم اليومية في مقر النادي استعدادًا لمواجهة التعاون السبت المقبل”، إذ خاض اللاعبون تمرينات الحديد، واللياقة، والتمارين التكتيكية، وعقب ذلك تناولوا وجبة العشاء في النادي.

تذاكر المباراة

وتم طرح تذاكر مواجهة النصر والتعاون، والتي تبدأ من 10 ريال، و15 ريال، وحتى 300 ريال (منصة علوي).