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تغريمهما 26 ألف ليرة

استعراض خطير بالسيارات في تركيا

2022-09-27 الساعة 10:46
استعراض خطير بالسيارات في تركيا
المواطن - متابعة

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أقدم سائقان في تركيا على الاستعراض بسياراتهما بشكل خطير في الشارع، مما عرّض حياتهما وحياة المارة للخطر.

استعراض بالشارع

ووثق مقطع فيديو متداول، السائقين في مدينة قونية التركية، وهما يقودان سياراتهما برعونة وطريقة استعراضية في الشارع.

فرض غرامة

وعلى إثر هذه المخالفة، فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين، وهو ما يعادل 1400 دولار أمريكي.
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