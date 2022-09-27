استعراض خطير بالسيارات في تركيا

Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 25 bin 598 TL idari para cezası uygulandı. — Yeni Şafak (@yenisafak) September 26, 2022

استعراض بالشارع

فرض غرامة

أقدم سائقان في تركيا على الاستعراض بسياراتهما بشكل خطير في الشارع، مما عرّض حياتهما وحياة المارة للخطر.ووثق مقطع فيديو متداول، السائقين في مدينة قونية التركية، وهما يقودان سياراتهما برعونة وطريقة استعراضية في الشارع.وعلى إثر هذه المخالفة، فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين، وهو ما يعادل 1400 دولار أمريكي.